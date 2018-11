Grosse surprise à Old Trafford où Manchester United accueille ce mardi soir les Young Boys de Berne, avec l’objectif de se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale. Avant la rencontre, José Mourinho, l’entraîneur des Red Devils, avait prévenu ses joueurs qu’il voulait du caractère sur le terrain.

Et visiblement, il a décidé de montrer le sien en mettant sur le bancPaul Pogba et Romelu Lukaku. Le Special One fait 6 changements par rapport à son dernier onze.

La compo de Manchester United :

De Gea – Valencia, Smalling, Jones, Shaw – Matic, Fellaini, Fred – Lingard, Rashford, Martial

La compo des Youngs Boys de Berne :

Von Ballmoos - Mbabu, Camara, Von Bergen, Benito - Sulejmani, Sow, Lauper, Aebischer, Assalé - Nsame