Opposé au Shakhtar Donetsk dans le cadre de la 6e journée de la phase de poules de Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a fait match nul sous la neige (1-1). Un résultat qui permet à l’OL de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette C1. Auteur du but lyonnais, Nabil Fekir est revenu sur la rencontre au micro de RMC Sport 1 : « c’est vrai qu’on savait que ça n’allait pas être facile ici, surtout avec les conditions, de la neige et un terrain un peu gras. On a persisté, on a encaissé ce but qui nous a fait du mal mais on a persisté. (...) Le foot, il y a des périodes un peu moins bien. Ce soir il fallait être présents et l’équipe a répondu présent. »

Place désormais au prochain tour, avec le tirage au sort qui aura lieu lundi prochain à partir de 12h. Et le capitaine des Gones est impatient de disputer les huitièmes de finale. « C’est vrai que ça faisait un bon bout de temps qu’on n’était pas passés. Maintenant, on va attendre le tirage mais on va continuer notre petit chemin en essayant d’enchaîner les matches. (...) On est tous des compétiteurs, que des joueurs ambitieux dan ce groupe. J’espère qu’on aura une bonne équipe », a expliqué le numéro 18.