Le Paris Saint-Germain a réalisé un énorme coup ce soir à Old Trafford face à Manchester United. Vainqueurs 2 buts à 0, les Parisiens ont pris une sacrée option pour la qualification. Et Kylian Mbappé était aux anges, même s’il a tenu à envoyer un message aux pessimistes suite aux absences de Neymar et d’Edinson Cavani.

« C’est bien. On est content mais on n’est qu’à la mi-temps. On va continuer à bien se préparer parce que on a eu un creux physique et on va être prêt au retour pour la qualification. C’était un système un peu différent, avec beaucoup de milieux alors que d’habitude on aligne beaucoup d’offensifs, on a mis un peu de temps à se mettre dans le match. C’était mieux en deuxième mi-temps, on savait qu’ils allaient vouloir appuyer sur l’accélérateur. Il (Tuchel) m’a dit de ne pas trop décrocher, même si je n’allais pas avoir beaucoup de ballons, parce que j’étais le seul élément vraiment offensif de l’équipe. Je suis frustré parce que je peux mettre le troisième et je pense que si on en marque un troisième, c’est terminé. Mais c’est pas grave on va finir le travail au retour. Il faut arrêter de vendre la peur, évidemment, Neymar et Cavani sont importants pour nous, mais le football, ça se joue sur le terrain et on l’a prouvé ce soir. Il faut arrêter d’avoir peur. Il faut que le football français prenne confiance », a t-il déclaré au micro de RMC Sport.