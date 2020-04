Grâce à sa victoire 2-0 contre le Borussia Dortmund le 13 mars dernier dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions (défaite 2-1 à l’aller au Signal Iduna Park), le Paris Saint-Germain a validé son billet pour les quarts de finale. Mais avec l’arrêt des compétitions lié à la pandémie de coronavirus, le club de la capitale, comme les autres équipes, va devoir attendre pour retrouver la C1. Dans un entretien accordé à BeIn Sports, Thilo Kehrer a évoqué ce prochain tour, mais le défenseur allemand pense pour le moment à la santé de la population mondiale.

« Mentalement, c’est un peu plus difficile parce que les choses les plus importantes auxquelles je pense en ce moment, ce n’est pas le foot mais la santé de tout le monde dans tous les pays. Il n’y a pas beaucoup de moments où je pense au quart de finale, aux matches et si ça va être difficile de reprendre. Je fais mon programme, je reste en forme et j’espère qu’on va éradiquer le virus bientôt », a expliqué le joueur de 23 ans, qui a avoué bien évidemment que le football lui manquait énormément.