Tottenham a perdu son premier match de Ligue des Champions en s’inclinant sur la pelouse de l’Inter 2-1. Sa rencontre face au Barça ce mercredi sera donc déterminante pour la suite de la compétition. Problème : Mauricio Pochettino est confronté à une avalanche de blessés.

Dele Alli et Jan Vertonghen sont touchés aux ischio-jambiers, Christian Eriksen est forfait pour un problème à l’abdomen quand Mousa Dembélé et Serge Aurier ont des soucis à la cuisse. Heureusement pour les Spurs, ils récupèrent leur gardien et capitaine Hugo Lloris.