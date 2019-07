Malcom (22 ans) se rapproche un peu plus d’un départ du FC Barcelone. Arrivé l’été dernier en provenance de Bordeaux, le Brésilien n’a jamais trouvé sa place sous les ordres d’Ernesto Valverde (24 matches, 4 buts et 2 passes décisives). Et l’ailier pourrait rebondir du côté de la Russie où le Zenit Saint-Petersbourg a débuté les négociations pour un transfert de 40 M€.

Mais selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan n’a pas encore trouvé d’accord avec le club russe. Si les positions entre les différentes parties se rapprochent, rien n’est encore entériné. Everton suit également le dossier de près mais Malcom devrait bien filer chez le champion de Russie où il s’est déjà mis d’accord contractuellement avec le club.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10