Avec les blessures de Luis Suárez (33 ans, opéré du genou et absent jusqu’au mois de mai) et Ousmane Dembélé (22 ans, rupture du tendon du biceps fémoral du muscle droit), le FC Barcelone se retrouve démuni aux avant-postes pour la seconde partie de l’exercice 2019-2020. Cet hiver, les dirigeants catalans ont tenté de recruter un attaquant et ont exploré de multiples pistes (Fernando Llorente, Rodrigo Moreno, Pierre-Emerick Aubameyang), en vain. Alors qu’il devait revenir à la compétition en février, l’international français a rechuté. Une nouvelle qui a amené le Barça à faire une requête auprès de la Fédération espagnole afin de pouvoir recruter un joker médical hors période de mercato.

Selon les informations d’El Larguero, les Blaugranas s’intéressent de près à Luis Suárez (22 ans), l’attaquant colombien évoluant à Saragosse, en deuxième division espagnole. Son entourage a confirmé au média ibérique la prise de contact entre les différentes parties. Toutefois, l’opération pour le Colombien (14 buts, 3 passes décisives en 24 matches de Liga2) s’avère compliquée, puisqu’il est prêté par Watford jusqu’à la fin de la saison. Les décideurs catalans doivent de toute façon déjà attendre la réponse de la Fédération espagnole.