Le FC Barcelone tient une conférence de presse pour présenter ses résultats économiques. Des résultats excellents - 990 M€ de revenus engrangés - dont nous vous avions déjà parlé courant juillet.

Et ce n’est pas terminé. Les Blaugranas ont ainsi annoncé avoir budgétisé un chiffre d’affaires supérieur au milliard d’euros pour le prochain exercice (1,047 milliard précisément).

FC Barcelona presents new record projection of €1 billion in turnover for the 2019/20 season, the leading income in sports worldwide. pic.twitter.com/Rw8TkyXntG

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2019