Dayot Upamecano (21 ans) sera l’une des attractions du mercato estival. Le défenseur central souhaite quitter le RB Leipzig et plusieurs cadors européens se sont déjà positionnés pour l’accueillir : c’est le cas du Real Madrid, de Manchester United ou encore de Manchester City.

Le Bayern Munich fait également partie des prétendants et selon As, le club bavarois est bien décidé à accélérer le mouvement. Le champion d’Allemagne souhaite payer la clause libératoire du Français, qui passera de 100 M€ à 60 M€ cet été. Une place de titulaire lui serait même garantie et son adaptation en Bavière ne serait pas un problème puisqu’il évolue depuis plus de deux ans en Bundesliga. Affaire à suivre.