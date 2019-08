C’était la grande reprise en Bundesliga mais également en Liga. Opposé au Hertha Berlin, le Bayern Munich a débuté sa saison par un match nul (2-2). De son côté, le FC Barcelone a chuté face à l’Athletic (0-1). Pour cette rencontre, Philippe Coutinho n’était même pas sur la feuille de match. La raison ? L’international brésilien doit rejoindre le Bayern Munich dans les prochains jours. Une information d’abord confirmée par Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du Barça.

Et après le match du club bavarois, les dirigeants munichois ont aussi pris la parole, à commencer par le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. Et ce dernier a également confirmé cette transaction. « Philippe Coutinho va nous rejoindre pour un prêt d’une saison. Nous aurons aussi une option d’achat pour l’année prochaine. Il doit arriver ici pour sa visite médicale dimanche ou lundi », a lâché ce dernier à Sky Germany. Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du club, a aussi pris la parole sur la ZDF : « je peux vous confirmer que Rummenigge et moi étions à Barcelone cette semaine. Nous avons un accord avec Philippe Coutinho et ses agents. » Le Brésilien sera donc bientôt un joueur du Bayern Munich !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10