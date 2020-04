Parti en voiture mardi matin pour aller voir son fils, Jerome Boateng a été victime d’un accident de la route assez impressionnant. Sur l’autoroute, aux alentours de Munich, il a perdu le contrôle de sa Mercedes AMG qui a fini sur la glissière de sécurité. Si le joueur va bien, le FC Bayern a décidé de condamner le défenseur international à une amende, pour cette sortie imprévue.

« Le défenseur du Bayern Jérôme Boateng a quitté Munich hier sans l’approbation du club. A une telle distance de son lieu de résidence, que Boateng a contrevenu aux exigences de l’association. Les directrices réglementant le comportement des joueurs du FC Bayern dans la situation actuelle, sont les mêmes que celles établies par l’Etat bavarois et les autorités sanitaires, portant sur les restrictions de sortie. Le FC Bayern se considère comme un modèle. À la suite de cette violation, le club a décidé de condamner Boateng à une amende. L’association versera la somme aux hôpitaux de Munich », peut-on lire dans le communiqué. Le joueur n’a lui pas tardé à réagir à cette sanction, déplorant l’amende et donnant la raison de cette sortie inopinée. « J’accepte toutes les punitions du monde, si elles sont justifiées. Et je sais que c’était certainement une erreur de ne pas informer le club de mon voyage, mais à ce moment-là, je n’avais que mon fils en tête. Il n’était pas en bonne santé. Si un fils appelle son père, alors bien sûr que j’y vais quand même, quelle que soit l’heure de la journée ! Pour lui, j’accepte toute punition, après tout, c’est mon fils. Je veux voir le père qui ne part pas à ce moment-là pour être aux côtés de son fils de quatre ans. S’il y a une punition pour cela, alors je le respecte. Mais je trouve ça triste, » a déclaré Jerome Boateng à BILD.