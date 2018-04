La semaine dernière, le Celtic avait concédé une défaite à Edimbourg, face à Hibernian (2-1), remettant la possibilité de soulever un 7e titre de champion d’Ecosse consécutif à cet après-midi, lors du Old Firm, face aux Rangers. Au Celtic Park, sans Moussa Dembélé mais avec Olivier Ntcham, les Hoops ont offert un festival à leurs supporters (5-0), parfaitement lancés par un doublé de l’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain Odsonne Edouard (7e et 8e but de la saison).

Avec 10 points d’avance sur Aberdeen, à trois journées de la fin, les hommes de Brendan Rodgers sont donc officiellement assurés de remporter la Scottish Premiership. Un 49e titre qui permet au Celtic de revenir à cinq longueurs des Rangers au palmarès. Pour tenter de mettre fin à une série de neuf matches sans succès face au Celtic, les Rangers pourraient quant à eux se tourner vers un certain Steven Gerrard pour prendre les rênes de l’équipe à l’intersaison. Affaire à suivre.