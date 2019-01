L’AS Monaco a officialisé jeudi l’arrivée de l’expérimenté défenseur brésilien de Schalke 04 Naldo. Le Brésilien, première recrue hivernale de l’AS Monaco, a signé un contrat d’un an et demi avec les pensionnaires du stade Louis II. Il vient ainsi apporter son vécu à un jeune groupe, marqué par de nombreuses blessures et par un début de saison totalement manqué.

Mais avec seulement 11 petites matches dans les pattes cette saison, Naldo n’a pas eu l’occasion de se montrer avec Schalke 04. Un constat inacceptable pour la femme de ce dernier, Carla Naldo, comme elle l’a écrit sur son compte Instagram. « La saison dernière, c’était le meilleur joueur après 4 matchs. Naldo est vieux, a changé et n’est plus important ? Pardon ? Je ne comprends pas », a ainsi déclaré cette dernière à l’encontre de ‎Domenico Tedesco, le coach de Schalke 04.