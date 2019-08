Courtisé par de très nombreux clubs européens,Nicolas Pépé (24 ans) a finalement choisi de rejoindre Arsenal. Un transfert record pour les Gunners, qui ont déboursé 80 M€ pour s’offrir l’international ivoirien. Présent sur le plateau de L’Équipe Mercato sur La Chaîne L’Équipe, son représentant Samir Khiat a expliqué pourquoi les Londoniens avaient eu le dernier mot dans ce dossier.

« C’est le meilleur choix, le bon choix. On a toujours fait le choix sportif pour Nicolas. On a été dans la continuité avec Arsenal. Par rapport au temps de jeu de Nicolas, il a besoin de jouer pour progresser. Il est capable de faire encore mieux, il n’a pas de limite. L’idée est d’aller plus haut, étape par étape. Il a été sollicité par des tops clubs européens, il y a bien eu des offres. Aujourd’hui, Arsenal a un grand projet. Le club veut franchir une étape jouer la Ligue des Champions régulièrement. Arsenal donne une sacrée considération à Nicolas. La confiance, c’est important pour un joueur. On voulait la certitude de pouvoir enchaîner les matches. L’aspect médiatique n’était pas important. (...) L’objectif était que Nicolas soit quelqu’un d’important dans son nouveau club pour pouvoir donner la plénitude de ses moyens. La suite nous donnera raison ou pas. (...) Je tiens à remercier le président du LOSC. À un moment donné, quand les offres sont arrivées, le président était dans l’attente de deux offres supplémentaires. Maintenant que j’ai eu ce que je voulais, je vous laisse le choix du club. Très classe, je tiens à le remercier », a-t-il expliqué. C’est dit.

