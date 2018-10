Bien qu’il n’ait pas marqué, Harry Kane a été l’auteur d’une très belle prestation hier, lors de la victoire de l’Angleterre en Espagne (3-2), avec deux passes décisives. À l’issue de la rencontre, le journal espagnol Marca l’a interrogé sur un possible transfert vers le Real Madrid. Une rumeur que l’attaquant de Tottenham n’a pas voulu commenter. « Le Real Madrid ? Désolé, mais ce n’est pas le jour. Désolé, désolé ! »

Dans un édito pour le Times, l’ancien international irlandais (90 capes, 19 buts) passé par le Championnat de France, Tony Cascarino, a conseillé au capitaine des Three Lions de rejoindre la Casa Blanca. « Kane a brillamment joué avec Tottenham Hotspur et l’Angleterre et a la capacité et le caractère pour évoluer pour une troisième équipe au maillot blanc. Il serait logique que le Real recrute Kane, qui a 25 ans et cinq ou six ans de moins que la plupart des autres attaquants de premier plan en Europe : Edinson Cavani, a 31 ans, tandis que Robert Lewandowski, Gonzalo Higuaín et Karim Benzema ont tous 30 ans. Il a des stats remarquables, mais il n’a encore rien gagné. Par conséquent, à moins que les choses ne changent radicalement à Tottenham cette saison, il doit y avoir une deuxième partie de sa carrière, qui consiste à rejoindre l’un des plus grands clubs du football mondial, comme le Real », a-t-il déclaré. À voir si Kane a entendu le message. En tout cas, les fans madrilènes sont prêts à l’accueillir.