Le verdict est tombé hier en début d’après-midi. Cristiano Ronaldo est suspendu 5 matches suite à son expulsion et sa poussette sur l’arbitre lors du match aller de la Supercoupe d’Espagne. Zinedine Zidane devra se passer de sa star lors des 5 prochains matches des Merengues (match retour de Supercoupe d’Espagne face au Barça et 4 journées de Liga).

En conférence de presse ce mardi, Zizou a commenté cette décision. Ses propos sont relayés par AS : « Je suis très en colère pour la sanction de Cristiano. Je ne vais pas me mettre à parler des arbitres mais quand tu regardes et que tu vois ce qu’il s’est passé, penser que Cristiano ne va pas jouer avec nous pendant 5 matches. Quelque chose se passe. Je suis en colère et c’est pareil pour lui. » Il a ajouté quand on l’a relancé au sujet de l’arbitre : « J’ai été très clair dans ma réponse. Ce qui s’est passé est passé. Mais tu vois tout cela au final, je crois que 5 matches c’est beaucoup. J’espère qu’ils le verront bien quand le comité se réunira. Je suis en colère ».