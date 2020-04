C’est un secret de polichinelle : l’impact économique et financier du coronavirus sur les clubs de football est déjà colossal et les choses ne vont pas aller en s’arrangeant dans les prochaines semaines et les prochains mois. Face à ce problème, l’UEFA a un temps réfléchi à suspendre le fair-play financier pour soulager les clubs. Le président de l’UEFA, qui a esquivé la question de l’exclusion de Manchester City de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons, a expliqué la position de l’instance européenne à ce sujet.

« Nous avons déjà suspendu quelques conditions du fair-play financier, mais nous ne le suspendrons pas. Il a apporté beaucoup d’avantages. Le fair-play financier doit être une aide, pas un obstacle. Nous serons plus flexibles. Manchester City ? L’affaire a été traitée par un organisme indépendant et se trouve maintenant entre les mains du TAS (Tribunal Arbitral du Sport). Il ne serait pas approprié de commenter ce sujet », a confié Aleksandr Ceferin au cours d’un entretien accordé au Corriere della Sera ce lundi. De quoi rassurer les clubs dans un futur proche ?