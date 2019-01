Disparu depuis lundi soir et un départ en avion en direction de Cardiff, Emiliano Sala est toujours introuvable. Son véhicule n’a pas encore été identifié et les secours sont passés du statut de "sauvetage" à celui de "récupération". Cela signifie qu’ils s’attendent à trouver une trace de l’avion et de ses occupants plutôt que d’aider des personnes en détresse. De nouveaux éléments qui ne laissent guère place à l’optimisme. Le FC Nantes vient de communiquer dans ces longues heures d’attente.

Le club a décidé d’ouvrir sa séance d’entraînement de demain au public (300 personnes maximum). Le rendez-vous est prévu à 16h au Centre Sportif de la Jonelière. « Le Club a installé, à la Joneliere et très prochainement à la Beaujoire, le portrait d’Emiliano. Il vous sera possible d’y déposer des fleurs, des bougies, des mots. En complément, un livre d’or est accessible sur le site du club pour, si vous le souhaitez, exprimer votre soutien à Emiliano Sala » a également expliqué les Canaris.