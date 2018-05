Le FC Porto, champion du Portugal 2018, et son équipementier New Balance viennent de dévoiler les tuniques des Dragões pour la saison prochaine avec Vincent Aboubakar, Moussa Marega, Jesus Corona et Iker Casillas en têtes d’affiche.

On retrouve bien évidemment les couleurs traditionnelles de l’écurie portista avec les rayures verticales bleues et blanches. À noter une nouveauté au niveau du col.