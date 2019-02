La FIFA a publié ce mardi un communiqué officiel pour annoncer des sanctions à l’encontre du FC Porto. En cause, une irrégularité dans le transfert de Yacine Brahimi (29 ans, ex-Grenade) et dans son enregistrement via le Transfer Matching System.

Les règles concernant la TPO (Third-Party Ownership, propriété par des tiers) auraient été enfreintes lors de cette opération réalisée avec l’aide du fonds d’investissements Doyen Sport. Les Dragões, qui ont été notifié de la sanction ce mardi, devront donc régler une amende de 50 000 francs suisses, soit 44 000€. Un avertissement écrit accompagnait également cette décision.