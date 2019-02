L’OM reçoit Bordeaux demain (match à suivre en live commenté à partir de 19h sur notre site) dans un Vélodrome qui sonnera creux. La rencontre se déroulera en effet à huis clos et sous tension puisque Rudi Garcia est plus que jamais menacé.

Pour ce match, l’entraîneur marseillais est confronté à de très nombreux absents. Balotelli n’est pas qualifié puisque c’est un match en retard de la 18e journée. Strootman et Thauvin sont suspendus, Payet et Rami sont blessés et Luiz Gustavo est malade. Pour faire le nombre, Garcia fait appel à quelques jeunes comme Ali Mohamed et Chabrolle en plus d’Abdennour et Sertic mis au placard.

Le groupe de l’OM :

Pelé, Mandanda - Sakai, Kamara, Rolando, Abdennour, Caleta-Car, Sarr, Amavi, Ali Mohamed - Radonjic, Sanson, Sertic, Lopez - Ocampos, Njie, Germain, Chabrolle