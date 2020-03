Zinedine Zidane se passe une fois de plus de Luka Jovic. Débarqué au Real Madrid en provenance de l’Eintracht Francfort en échange de 60 millions d’euros cet été, l’attaquant de 22 ans est absent du groupe madrilène qui se déplace à Séville ce dimanche soir (un match à suivre en direct commenté sur notre site). C’est la troisième fois de suite après les rencontres face à Levante et au FC Barcelone.

Un coup d’autant plus dur pour le Serbe que la Casa Blanca est privée de nombreux éléments. Nacho et Carvajal sont en effet grippés, Isco est gêné par une lombalgie, tandis qu’Hazard et Asensio sont toujours sur le flanc. Le grand gagnant de l’absence de Luka Jovic est donc Mariano Diaz, auteur d’une entrée remarquée lors du Classico la semaine passée en inscrivant le but du 2-0 sur son premier ballon.