S’il y a un club qui agite le mercato hivernal en France, c’est bel et bien l’Olympique Lyonnais. Avec de nombreuses blessures, et notamment celles de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, le club rhodanien cherche à se renforcer en ce mois de janvier. Vendredi matin, France Football expliquait d’ailleurs que les Gones et Villarreal étaient tombés d’accord pour le transfert de Karl Toko Ekambi. Et un autre joueur pourrait débarquer en Rhône-Alpes prochainement.

D’après les informations du Paris-Normandie, l’OL devrait boucler le transfert de Tino Kadewere (Le Havre) la semaine prochaine ! Nous vous annoncions vendredi que la formation lyonnaise avait formulé une offre d’environ 14M€ au HAC pour le meilleur buteur de Ligue 2. Et selon le quotidien normand, les dirigeants des deux clubs devraient se retrouver lundi ou mardi pour finaliser le tout. L’international zimbabwéen, lui, se serait déjà mis d’accord avec son futur club. Et contrairement aux premières rumeurs, le principal concerné devrait bel et bien rejoindre l’OL dès cet hiver... Rendez-vous donc dans quelques jours.