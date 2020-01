Le Barça peut s’en mordre les doigts. Il y a un an, lors du mercato hivernal 2019, le FC Barcelone s’était mis à la recherche d’un attaquant capable de jouer les doublures de Luis Suarez afin de soulager l’international uruguayen. La direction du club catalan avait finalement jeté son dévolu sur Kevin-Prince Boateng, aujourd’hui à la Fiorentina. L’international ghanéen avait alors rejoint les Blaugrana pour 6 mois sous la forme d’un prêt payant (1M€) conclu avec Sassuolo. Mais l’heureux élu aurait pu se nommer Erling Braut Håland (19 ans).

C’est ce que révèle As ce dimanche. Le nouveau joueur du Borussia Dortmund, âgé de 18 ans à l’époque, avait été proposé au Barça à l’approche du mercato hivernal 2019. La direction catalane avait toutefois jugé que le Norvégien, qui évoluait à Molde, était encore trop inexpérimenté pour assumer ce rôle de doublure de Luis Suarez et signer au FC Barcelone. La suite, on la connaît : le recrutement de Kevin-Prince Boateng s’est révélé être un flop (4 matches, 0 but), alors qu’Erling Braut Håland a rejoint le Red Bull Salzbourg en janvier 2019. Ses performances en Autriche et en Ligue des champions lui ont finalement ouvert les portes du Borussia Dortmund, qui a enrôlé l’international norvégien pour 20M€ jusqu’en juin 2024.