Officiellement transféré au Séville FC hier soir, Lucas Ocampos a donc quitté l’Olympique de Marseille après quatre ans et demi de bons et loyaux services. Un club que l’Argentin n’oubliera pas de sitôt. La preuve avec ce joli message d’adieu qu’il a posté sur son compte Instagram.

« Je voudrais remercier tout le monde pour ces 5 ans passés ensemble, on a passé des bons moments, d’autres moins bons, mais on s’en est toujours sorti ensemble de toutes situations. Je veux remercier toutes les personnes qui travaillent dans le club, aux entraineurs qui ont étaient dans le club ces années, à tous les coéquipiers que j’ai eu pendant 5 ans et surtout aux supporters qui on toujours été présents dans tous les moments. Je pars avec les meilleurs souvenirs de vous, ma famille et moi nous aurons toujours cette ville et ces personnes dans notre coeur, et mon sang sera toujours bleu et blanc ».

