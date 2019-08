C’est officiel depuis quelques minutes, Wissam Ben Yedder (29 ans) est désormais un joueur de l’AS Monaco. L’attaquant a annoncé son départ sur son compte Twitter un peu plus tôt dans la soirée et en a profité pour remercier le Séville FC et ses supporters.

« C’est avec une grande émotion que je dois vous dire ceci : il est temps de quitter Séville. Un club unique, qui m’a apporté pendant trois ans les plus grandes joies de ma carrière de footballeur. C’est grâce à la ferveur de cette grande ville du football et à l’atmosphère incomparable de Sanchez Pizjuan que j’ai également pu devenir le joueur que vous aimiez applaudir », écrit-il. « Jouer ici, devant vous, a été une expérience unique pour moi et j’espère un peu pour vous aussi. Grâce à ce maillot spécial, j’ai pu réaliser mon rêve d’en porter un autre : celui de l’équipe de France. Grâce à cette tunique, j’ai pu devenir un attaquant européen respecté ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10