Cinq ans après son arrivée en Europe, Lucas Moura vient de mettre un terme à son histoire d’amour avec le club de la Capitale. Boycotté par Unai Emery depuis le début de la saison, l’ailier brésilien a décidé de plier bagage pour rejoindre Tottenham.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a tenu à rendre un dernier hommage au Brésilien, et lui souhaiter bon vent pour son nouveau challenge Outre-Manche. « Lucas est un joueur qui conservera toujours l’affection de nos supporters, a déclaré Nasser Al-Khelaïfi dans un communiqué publié sur le site du PSG. Il a toujours donné le meilleur pour tenter de faire gagner l’équipe. Le club lui a permis de découvrir le plus haut niveau européen et nous avons partagé ensemble de très belles émotions. Je tiens à le remercier pour les cinq années passées ici. A l’heure où il s’envole pour un nouveau challenge en Angleterre, nous souhaitons à Lucas une pleine réussite dans la suite de sa carrière. »