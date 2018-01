Il était arrivé en janvier 2013 au Paris Saint-Germain, présenté lors d’un stage hivernal au Qatar. Lucas était alors présenté comme le second plus grand espoir du Brésil, derrière Neymar, et le PSG avait battu, sur le fil, Manchester United dans la course à la signature du joueur. Cinq années ont passé, au cours desquelles Lucas a échoué à devenir la star espérée. Ses dribbles, quelques coups d’éclats et sa gentillesse au sein du vestiaire ont autant marqué que son manque de progression sur le plan tactique.

Remplaçant de luxe ou titulaire, Lucas a parfois frustré ses différents entraîneurs. Unai Emery n’a ainsi pas fait de sentiment avec celui qui avait terminé 2e meilleur buteur du club la saison passée derrière Edinson Cavani, en lui expliquant dès la pré-saison 20017-2018 qu’il ne compterait plus sur lui. Amoureux du club et parfaitement intégré, le Brésilien âgé de 25 ans a alors choisi de rester pour tenter de renverser la situation. En vain.

A la recherche de liquidités, le PSG a poursuivi sa démarche, en espérant qu’un club suffisamment riche vienne signer un chèque. Il l’a finalement trouvé avec Tottenham, qui a doublé une concurrence surtout alléchée par la perspective d’un prêt. Les Spurs auraient déboursé 28 M€ + 4 M€ de bonus. Lucas va lui signer un contrat de 5 ans et demi. Il portera le numéro 27.

Les Spurs présentaient suffisamment d’arguments sportifs pour séduire Lucas, qui va donc découvrir la Premier League. Sa vitesse et sa capacité de percussion ne seront pas de trop à Tottenham, qui manque de véritables ailiers dans son effectif. Mais il est parfois difficile de convaincre l’entraîneur Mauricio Pochettino d’être lancé dans le grain bain anglais. C’est le nouveau défi de Lucas Moura.

We are delighted to announce the signing of @LucasMoura7 from Paris Saint-Germain !

Lucas has signed a contract until 2023 and will wear the number 27 shirt. #BemVindoLucas pic.twitter.com/DG0oWDWf5X

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31 janvier 2018