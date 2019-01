La pression est forte sur les épaules de Rudi Garcia et la tension s’est accentuée ces derniers jours avec les supporters. Des tags contre l’entraîneur de l’OM ont été vus devant la Commanderie. Avant la réception de Monaco au Vélodrome qui s’annonce chaude dimanche soir (match à suivre en live sur notre site), le coach a demandé aux supporters marseillais de soutenir les joueurs.

« Un message ? Qu’ils supportent leur équipe. On en a besoin dès l’échauffement que le stade vélodrome soit derrière son équipe. Ça sera une aide pour gagner le match car si ce n’est pas le cas, on ne jouera pas à 12 contre 11. Même si on ne l’a pas mérité ces derniers temps, on a besoin du Vélodrome. Les joueurs en ont besoin. Je travaille aussi sur les têtes des joueurs. Certains sont plus forts que d’autres. Il faudra du caractère dimanche. On ne gagnera pas sans confiance ni caractère. »