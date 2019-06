Depuis quelques jours maintenant, des rumeurs insistantes font état d’une volonté de Leonardo, annoncé comme le nouveau patron du Paris Saint-Germain, de reprendre les négociations avec le clan Rabiot. En froid avec le club de la capitale depuis la décision d’Antero Henrique de le blacklister suite à son refus de prolonger, Adrien Rabiot est-il vraiment prêt à signer finalement un nouveau bail ? Le doute est permis, surtout si l’on en croit la dernière information publiée par RMC Sport.

Le média annonce en effet que la LFP a demandé au PSG de verser la prime d’éthique à son milieu de terrain. Pour rappel, les dirigeants franciliens avaient décidé de ne pas verser cette prime à Rabiot après la fameuse affaire du "like" du post Instagram de Patrice Evra se moquant du PSG. La LFP a estimé que le natif de Saint-Maurice avait déjà été sanctionné (retenue sur salaire) et que le non versement de cette prime d’éthique ne s’impose pas.

