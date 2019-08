Le mercato va fermer ses portes que ce lundi 2 septembre mais le Real Madrid fait déjà les comptes. Le club merengue a exposé son bilan financier ce jeudi soir sur son site internet.

Les Madrilènes ont enregistré 757,3 M€ de revenus lors de cette saison 2018-2019, soit 0,8% de plus que l’année précédente qui était de 750,9 M€. Et la formation de Florentino Pérez a encore fait des bénéfices cette année puisqu’ils s’élèvent à 38,4 M€ après impôts. Une augmentation de 23,1% par rapport à l’exercice précédent. Si les galactiques présentent un déficit de 27,1 M€ sur l’année écoulée, les finances sont toujours saines pour le club le plus riche du monde.

