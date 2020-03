Alors que la presse espagnole indique que les joueurs du Real Madrid réfléchissent à une action commune pour apporter un soutien financier à la lutte contre le Covid-19, et alors que l’Espagne compte plus de 2 000 décès et 33 000 cas de contamination confirmés, la Casa Blanca, par l’intermédiaire de son président, Florentino Pérez, a également procédé à un don conséquent pour aider le pays en matière de santé.

« Merci au Real Madrid pour leur contribution très importante pour faire face au coronavirus et nous aider à sauver des vies. J’ai clôturé avec son président Florentino Pérez un gros don en matière de santé », a déclaré Isabel Díaz Ayuso, la présidente de la Communauté de Madrid, dans un court communiqué publié sur Twitter. Pour le moment, le montant de l’aide apportée par le club merengue n’a pas filtré.