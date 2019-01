Le club madrilène voit grand pour l’été prochain. Selon The Sun, le Real pisterait deux joueurs de Premier League, Eden Hazard (Chelsea) et Christian Eriksen (Tottenham). L’offre de départ serait de 50 M£ (environ 56 M€) pour chacune des deux stars, mais le Real s’attend à payer plus cher pour s’attacher leurs services. Ils viendraient renforcer l’effectif madrilène dans le secteur offensif, avec le départ de Modric vers l’Inter qui est à prévoir l’été prochain, et peut-être également celui de Bale pour un autre club.

Cet intérêt des Merengues met un peu plus la pression sur les deux clubs londoniens, qui vont devoir accélérer les négociations pour renouveler les contrats de leurs joueurs, qui expirent en 2020, sous risque de les voir partir gratuitement l’année prochaine.