Véritable bol d’air frais pour la Ligue 1, le Stade de Reims pointe à la 11e place de la Ligue 1 et a déjà pris ses distances avec la zone de relégation. Voulant rendre son maintien effectif le plus rapidement possible, le club champenois prospecte actuellement pour renforcer son attaque. Samedi, on vous a annoncé un intérêt intense pour Arbër Zeneli (23 ans), le milieu offensif kosovar du SC Heerenveen. Meilleur passeur du championnat néerlandais, son prix est estimé à 3 millions d’euros.

L’Equipe confirme ce nom et rajoute celui de Simon Moses. Attaquant nigérian de 23 ans, ce joueur qui évolue à Levante plait beaucoup au Stade de Reims. Pour le moment spectateur dans ce mercato, le club finaliste des Ligue des Champions 1956 et 1959 devrait rapidement passer à l’attaque.