Après le départ de Neymar l’été dernier, le championnat espagnol a perdu Cristiano Ronaldo. Un départ vers la Juventus sur lequel est revenu José Mourinho, qui a connu Cristiano Ronaldo à la Juventus. Il a aussi analysé les conséquences qu’aura ce transfert pour le foot italien.

« La Liga n’a plus les deux meilleurs joueurs du monde. L’un d’eux est en Espagne (Messi), et l’autre en Italie (Cristiano). Avec l’Angleterre, qui est le championnat le plus compétitif et où il y a le plus de top joueurs, on a un foot à trois dimensions. Maintenant ils vont tous regarder vers l’Italie pour Cristiano, vers l’Espagne pour Messi et vers l’Angleterre pour son championnat. En ce moment, la Serie A est devenue le championnat le plus important du monde », a expliqué le Special One à TeleRadioStereo.