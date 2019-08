« Oui, il y a quelques clubs qui ont montré un intérêt, nous étudierons ça dans les prochains jours ». Vendredi, les représentants de Kostas Mitroglou (31 ans) se disaient ouverts à un départ de Galatasaray, où il est prêté jusqu’en juin 2020 par l’Olympique de Marseille.

Et si des rumeurs l’envoient à Nantes ou à l’Olympiakos, le média italien TMW explique que Lecce, promu en Serie A, est passé à l’offensive pour le buteur international hellène (65 sélections, 17 réalisations). À la recherche d’un attaquant, les pensionnaires de Via Del Mare ont également sondé Burak Yilmaz (Besiktas) et Khouma Babacar (Sassuolo).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10