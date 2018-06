Le nouveau challenge de Marcelo Bielsa se nomme Leeds United. Moins d’un an après son départ du LOSC, « El Loco » rebondit donc chez le dernier 13ème de Championship. La tâche sera bien évidemment d’aider le club à remonter dans l’élite du football anglais. Information étonnante, l’ancien tacticien de l’OM pourra compter sur l’aide de... Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City.

La raison ? Le tacticien espagnol pense être redevable à son homologue, car ce dernier a eu une forte influence sur sa carrière et sur sa venue en Angleterre, comme le rapporte The Sun. Pour lui rendre la monnaie de sa pièce, Pep Guardiola pourrait faciliter le prêt de certains jeunes à Leeds United. Le quotidien britannique cite le gardien Angus Gunn comme une priorité. Tosin Adarabioyo, Brahim Diaz et Lukas Nmecha sont également des cibles potentielles. Affaire à suivre.