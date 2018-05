La longue descente aux enfers de Claude Puel et de Leiceister. Sur les douze derniers matchs, les Foxes n’ont connu la victoire qu’à deux reprises. Pire, ces derniers restent sur 4 défaites et un nul sur les cinq derniers matchs. Des résultats catastrophiques, et comme bien souvent dans ces situations, c’est l’entraîneur qui payera les pots cassés.

D’après le Mirror, les dirigeants de Leicester chercheraient déjà le successeur de Claude Puel. Et ces derniers auraient coché le nom de David Wagner, actuel entraîneur de Huddersfield, pour le remplacer. A suivre.