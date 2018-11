Une semaine exactement après la terrible tragédie qui a coûtée la vie à cinq personnes dont le propriétaire du club Vichai Srivaddhanaprabha, Leicester City doit affronter ce samedi après-midi (16h) Cardiff City dans le cadre de la 11e journée de Premier League. Après les déclarations de Claude Puel en conférence de presse, Jamie Vardy est à son tour revenu sur le drame, dans l’émission Football Focus de la BBC. Et les Foxes veulent à tout prix gagner : « c’était une décision difficile (de jouer ce match, ndlr), mais en sachant ce que Vichai aurait voulu, c’était une décision plus facile à prendre. Chaque joueur et membre du staff a besoin de jouer et veux jouer, et nous devons nous assurer de le rendre fier sur le terrain. »

Pas de doutes donc, les Foxes se rendront bien au Pays de Galles pour disputer cette rencontre au Cardiff City Stadium, avec une certaine motivation supplémentaire. Et les joueurs se sont bien préparés. « Les séances d’entraînement ont été bonnes. Je pense qu’en jouant au football, vous êtes capables de vous changer les idées, même pour une heure », a expliqué l’international anglais, avant de terminer sur les funérailles : « ce fut l’une des semaines les plus difficiles pour les gars et moi. Les joueurs veulent être là (à l’enterrement, ndlr) après tout ce que le propriétaire a montré aux joueurs et au club. C’est une famille élargie, les membres de famille devraient donc être là. »