Licencié hier de son poste d’entraîneur, suite à la nouvelle défaite contre Crystal Palace (1-4), Claude Puel a publié aujourd’hui un message d’adieu au club de Leicester, où il était arrivé en octobre 2017. « Je voudrais remercier tous ceux avec qui j’ai travaillé au Leicester City Football Club. Ce fut un privilège de travailler avec les joueurs, le personnel et la direction, peut-on ainsi lire sur son communiqué. Je tiens également à remercier les fans pour leur soutien fantastique ainsi que pour leur compréhension du développement de l’équipe. J’apprécie vraiment la volonté d’apprendre et le sens du travail de tous les joueurs et je ne doute pas qu’ils auront tous un brillant avenir. »

« C’était pour moi un honneur de travailler pour le regretté et aimé Khun Vichai (le président des Foxes décédé dans un accident d’hélicoptère en octobre dernier, ndlr), qui m’a donné l’occasion fantastique de diriger son club et de partager de grands moments avec lui. Ma mission au club de football de Leicester City se termine ici, mais je continuerai à suivre les performances de l’équipe et je souhaite le meilleur pour le club à l’avenir. »