Le Boxing Day touche à sa fin de l’autre côté de la Manche, mais il reste encore une rencontre. Et quelle rencontre ! Pour le compte de la 19e journée de Premier League, Leicester (2e, 39 points) accueille Liverpool (1er, 49 pts) au King Power Stadium. Dans ce choc entre le dauphin et le leader, les Foxes vont essayer de créer la surprise en infligeant aux Reds leur première défaite de la saison en championnat. Les visiteurs, eux, vont tenter de prendre encore plus d’avance en tête.

Du côté de Leicester, Brendan Rodgers opte encore pour un 4-1-4-1. Après la défaite contre Manchester City (1-3), le coach de 46 ans n’effectue qu’un seul changement dans son onze de départ puisque Praet remplace Pérez dans l’entrejeu. En ce qui concerne les Reds, Jürgen Klopp garde son 4-3-3. Après la victoire en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Flamengo (1-0 après prolongation), l’entraîneur allemand décide de faire confiance à Wijnaldum au milieu, qui prend la place d’Oxlade-Chamberlain.

Les compositions officielles

Leicester : Schmeichel - Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell - Ndidi - Barnes, Praet, Tielemans, Maddison - Vardy

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Keita, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané