Interrogés en zone mixte, Sébastien Flochon et Michel Landreau, respectivement capitaine et président des Herbiers, ont tenu à remercier le Paris SG pour leur accueil et les moments partagés avant et après la finale de Coupe de France remportée mardi au Stade de France par les Rouge-et-Bleu (2-0), allant jusqu’à les qualifier de « grands hommes » et de « seigneurs ».