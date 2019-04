Manchester City vient d’annoncer via un communiqué officiel que les joueurs de l’équipe première paieront le déplacement en bus à leurs fans pour la finale de FA Cup. Vingt-six cars, un par joueur, seront financés, en remerciement de leur incroyable soutien au cours de la saison.

« Le soutien de nos fans tout au long de la saison a été tout simplement incroyable. (...) Nous avons encore beaucoup de choses à aller chercher d’ici la fin de la saison, c’est notre façon de les remercier d’avoir été là à chaque étape de notre saison », a lancé le capitaine des Citizens Vincent Kompany. Pas sûr que cela suffise à atténuer leur peine après l’élimination en quarts de finale de Ligue des Champions face à Tottenham.

As a thank you to our fans for your incredible support this season, our men's first-team squad will fund coach travel to the FA Cup final.



A total of 26 coaches will be provided, one from each player. #mancity https://t.co/AAI0cK17fg

— Manchester City (@ManCity) April 18, 2019