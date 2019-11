Comme chaque année, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la liste des nominés pour le trophée de meilleur joueur africain de l’année. 30 joueurs ont donc été sélectionnés pour remporter le trophée. Alors qui succédera à Mohamed Salah (Liverpool), sacré en janvier dernier ?

L’Algérie, qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2019 cet été, est bien représentée avec quatre joueurs : Baghdad Bounedjah, Ismail Bennacer, Riyad Mahrez et enfin Youcef Belaili. Les Parisiens Eric Maxim Choupo-Moting et Idrissa Gueye sont également dans cette liste. Rendez-vous donc le mardi 7 janvier 2020 pour connaître le grand gagnant !

Achraf Hakimi (Maroc & Borussia Dortmund)

André Onana (Cameroun & Ajax Amsterdam)

Baghdad Bounedjah (Algérie & Al-Sadd)

Carolus Andriamatsinoro (Madagascar & Al Adalah)

Denis Onyango (Ouganda & Mamelodi Sundowns)

Eric Maxim Choupo-Moting (Cameroun & Paris Saint-Germain)

Ferjani Sassi (Tunisie & Zamalek)

Hakim Ziyech (Maroc & Ajax Amsterdam)

Idrissa Gueye (Sénégal & Paris Saint-Germain)

Ismail Bennacer (Algérie & Milan AC)

Jordan Ayew (Ghana & Crystal Palace)

Kalidou Koulibaly (Sénégal & Napoli)

Kodjo Fo Doh Laba (Togo & Al Ain)

Mahmoud Hassan"Trezeguet" (Egypte & Aston Villa)

Mbwana Samatta (Tanzanie & Genk)

Mohamed Salah (Egypte & Liverpool)

Moussa Marega (Mali & Porto)

Naby Keita (Guinée & Liverpool)

Nicolas Pepe (Côte d’Ivoire & Arsenal)

Odion Ighalo (Nigeria & Shanghai Shenhua)

Percy Tau (Afrique du Sud & FC Bruges)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Arsenal)

Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City)

Sadio Mane (Sénégal & Liverpool)

Taha Yassine Khenissi (Tunisie & Espérance)

Thomas Teye Partey (Ghana & Atletico Madrid)

Victor Osimhen (Nigeria & Lille)

Wilfred Ndidi (Nigeria & Leicester City)

Wilfried Zaha (Côte d’Ivoire & Crystal Palace)

Youcef Belaili (Algérie & Ahli Jeddah)

