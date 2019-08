Suite à la présentation officielle d’Alvaro Gonzalez, c’est André Villas-Boas qui s’est présenté face à la presse ce jeudi, à quelques jours de l’amical de l’Olympique de Marseille contre Naples, à l’Orange Vélodrome. Le technicien phocéen a notamment été interrogé sur sa gestion des jeunes. « Quand un jeune a les capacités pour jouer et qu’il est meilleur qu’un joueur en place, il joue, les choses sont claires. Si les jeunes sont prêts, je les fais jouer. Mais ils doivent être meilleurs que les joueurs en place. L’effectif est court, il y aura des possibilités », a-t-il lâché, distribuant de bons points à Lucas Perrin, qui « sera le n°4, très bon pendant la préparation, content de sa progression, il sera avec les pros, ce sera bien pour lui », et à Florian Chabrolle, « qui a eu une très forte évolution ».

Le coach marseillais a également fait le point sur le dossier Isaac Lihadji (19 ans), grand espoir du centre de formation, sous contrat jusqu’en juin 2020. « J’ai parlé avec Isaac. Les agents parlent avec Andoni. Je lui laisse ce dossier. La chose la plus difficile, c’est de voir un joueur formé partir ailleurs. Une fois arrivés finalement en pro, les jeunes demandent à jouer. C’est une situation qui peut arriver. J’espère qu’on va faire une proposition à notre niveau et j’espère qu’il va accepter. Mais on ne peut pas surpayer, on doit être raisonnable pour un joueur qui n’a pas joué une minute avec l’OM. J’espère qu’on va finalement trouver un accord. On est content de lui, il est bien entré contre Saint-Étienne et Washington DC, on est satisfait de ses progrès », a-t-il indiqué. Les jeunes pousses de l’OM sont prévenues.

