Aux côtés d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud, Alvaro Gonzalez (29 ans) était tout sourire. Le défenseur central, première recrue estivale de l’Olympique de Marseille, a expliqué, suite à une vidéo de présentation de ses performances à Villarreal, pourquoi il avait dit oui au club phocéen. « Oui j’avais d’autres options, mais l’OM était la meilleure. J’étais bien à Villarreal, mais je voulais changer, connaître quelque chose de différent. Une fois que la possibilité OM s’est présentée, tout s’est fait rapidement, sans nervosité », a-t-il expliqué avant de poursuivre.

« Ce qui m’a convaincu, je dirais son histoire, c’est un des grands d’Europe, mais aussi le staff et les joueurs qu’il y a ici. Villarreal est un bon club en Europe et en Espagne, mais l’OM, avec son public, a remporté la Champions, un grand d’Europe. C’est un saut important dans ma carrière. Je n’ai jamais douté, j’ai toujours voulu venir ici dès le début des négociations. (...) C’est une nouvelle expérience pour moi. C’est un saut important pour moi. De connaître autre chose, première fois que je quitte l’Espagne. Après deux semaines passées avec le groupe et dans la ville, je suis fier et content d’être ici », a-t-il glissé.

« J’ai le sang chaud »

Pas effrayé par la concurrence de la jeune charnière centrale en place - Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, l’Ibère, prêté avec option d’achat a ensuite fait les présentations, évoquant son style de jeu. « Mes cartons la saison passée (17 jaunes, 2 rouges), c’est une donnée qui illustre bien le style de joueur que je suis. J’ai du caractère, j’aime être leader sur le terrain, je n’aime pas fuir les duels, même si je ne suis pas très épais. J’ai de la personnalité, c’est pour ça que j’ai pris beaucoup de cartons la saison passée. Je vais continuer avec ce caractère, c’est ce qui va m’aider », a-t-il confié, impatient de découvrir l’Orange Vélodrome et son public bouillant.

« Avec Andoni, on parle la même langue, on se comprend, les choses sont claires depuis le début. Il m’a parlé du club, du changement qu’il y avait entre Villarreal, une ville plutôt calme, et Marseille. J’ai le sang chaud, j’aime qu’il y ait cette pression, ça apporte quelque chose sur le terrain. Quand il m’a parlé de tout ça, j’ai tout de suite creusé. (...) Je suis pressé de démarrer, de découvrir l’Orange Vélodrome dès dimanche contre Naples. Je l’ai vu de l’extérieur, il a l’air très bien. Je suis vraiment pressé de découvrir ce stade de l’intérieur », a-t-il conclu. Un premier examen de passage plutôt réussi.

