L’Olympique de Marseille a mis du temps, mais il semble bien que le club du sud de la France a passé la seconde sur ce marché estival. En attendant probablement l’arrivée de Dario Benedetto, l’attaquant de Boca Juniors, qui devrait débarquer dans l’équipe d’André Villas-Boas contre un chèque de 15 millions d’euros, Alvaro Gonzalez, le défenseur de Villarreal est devenu la première recrue de l’OM sur ce marché estival 2019, comme l’a annoncé le club ce vendredi.

« Villarreal est tombé d’accord avec l’OM pour un prêt d’une saison d’Alvaro Gonzalez. Ce prêt est assorti d’une option d’achat », a ainsi écrit le club espagnol dans son communiqué officiel. Le défenseur de Villarreal n’était pas candidat au départ dans un premier temps, mais il semble que l’intérêt de l’OM l’a poussé à partir alors que Raul Albiol s’est engagé avec le Sous-Marin jaune il y a peu.

Plus de 300 matches de Liga

Avec les départs en fin de contrat de Rolando et d’Aymen Abdennour, dont le prêt de deux ans s’est achevé en fin de saison, il manquait des défenseurs à l’escouade marseillaise d’autant qu’Adil Rami pourrait aussi quitter le navire après qu’une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Alvaro Gonzalez est attendu pour être une sorte de remplaçant au duo qui devrait être titulaire cette année, composé de Boubacar Kamara et de Duje Caleta-Car.

Concernant le prix, différentes sources ont donné des prix et des modes de transfert différents. Marca évoquait une somme de 5 millions d’euros quand le journal L’Équipe, en France, parlait plutôt d’un prêt avec obligation d’achat à la fin de l’année. C’est en réalité un prêt avec une option d’achat, dont le montant n’a pas filtré. Quoi qu’il en soit, avec le recrutement d’Alvaro Gonzalez, l’OM s’offre un défenseur qui compte plus de 300 matches de Liga et qui est relativement peu absent sur blessure. Reste maintenant à lui de prouver qu’il a sa place dans le club.

Mais qui est donc Álvaro González, le nouveau défenseur central de l’Olympique de Marseille ?

