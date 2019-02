Concerné par le maintien il y a quelques journées, l’Athletic Bilbao s’est donné de l’air ce soir. Le club basque qui était onzième avant de rencontrer Eibar (10e) s’est positionné dans la course aux places européennes. Les coéquipiers d’Inaki Williams ne mettaient pas longtemps pour s’illustrer.

Parti côté gauche, Yuri Berchiche débordait et centrait en retrait dans la surface pour Raul Garcia. Ce dernier concluait d’une frappe croisée (1re). Relativement solide et peu inquiété, Bilbao parvenait à tenir le score et s’impose 1-0. Avec cette courte victoire, l’Athletic est désormais huitième et n’est plus qu’à six points d’une qualification en Ligue des Champions.