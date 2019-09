Promu en Liga, Granada réalise un début de saison plutôt honnête. Les Andalous se déplaçaient cet après-midi en Galice, pour affronter une équipe du Celta qui présentait le même bilan comptable : 1 victorie 1 nul 1 défaite. Et ce sont bien les visiteurs qui se sont imposés, sur le score de 2-0.

Il faut dire qu’à la demi-heure de jeu, le Celta était déjà réduit à 9 ! Jorge Sainz (11e) et Fran Beltran (29e) avaient ainsi été expulsés. Dans ces conditions, les Rouge et Blanc ont logiquement eu plus de facilités pour percer les filets, premièrement via German Sanchez, dans le temps additionnel de la première période, sur corner. Puis sur un golazo de Yangel Herrera (0-2, 54e). Granada est sixième, le Celta quinzième.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10