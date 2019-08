Le Sevilla FC se déplaçait chez le promu Grenade pour lancer la 2e journée de Liga. Vainqueurs 2-0 de l’Espanyol en inauguration de la saison, les Sévillans se présentaient en 4-3-3, avec l’ancien Nantais Diego Carlos en défense centrale et l’ancien Marseillais Lucas Ocampos au poste d’ailier droit. Jules Koundé étant laissé sur le banc.

Dans ce derby d’Andalousie, c’est le milieu espagnol Jordán, que les spécialistes voient frapper à la porte de la Roja cette saison, qui a inscrit le but décisif. Lancé par Ever Banega depuis la ligne médiane, Jordán envoyait Luuk de Jong au but. Mais le Néerlandais butait sur German Sanchez et c’est finalement le milieu de 25 ans arrivé d’Eibar cet été qui terminait le travail dans la surface (0-1, 52e). Julen Lopetegui débute sa nouvelle aventure par deux succès et Séville prend provisoirement la tête de la Liga. Grenade reste à un point, après son match nul riche en but du week-end dernier à Villarreal (4-4).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10